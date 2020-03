Coronavirus : les rues de Paris peu à peu désertées

Les déplacements sont restreints sur l'ensemble du territoire, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. "On croise toujours assez peu de monde, le trafic automobile est fortement réduit mardi 17 mars dans Paris. On croise peu de piétons et quelques cyclistes comme Laura qui d'habitude ne prend pas le vélo", explique Florent Boutet mardi matin en direct de la place de la République. "Je travaille dans une librairie qui est fermée, mais on fait de la vente en ligne donc on prépare des commandes, ce sont des livres physiques donc il faut le faire", indique Laura, qui ne pouvait pas télétravailler.

15 jours de confinement

C'est le système D pour les personnes qui doivent continuer à travailler coûte que coûte. En attendant, pour le reste des Parisiens, ceux qui sont confinés, ils peuvent visionner un paysage assez ubuesque avec très peu de monde dans les rues. La situation devrait durer : le confinement décidé par le gouvernement est en vigueur pendant au moins 15 jours.

