Coronavirus : les rêves des Français à la sortie du confinement

Boire du champagne en famille, aller en couple au restaurant, fêter son anniversaire... Voici quelques unes des premières actions que feront certains Français, à la fin du confinement. Des projets recueillis par la rédaction du 19/20, avec le hashtag #EtAprès. Certains ont toutefois des rêves d'avenir plus prosaïques.

"Pouvoir appeler tous mes amis et se faire des câlins"

"Je me vois tout simplement reprendre mon travail, répond un individu interrogé. Je suis intermittent du spectacle et toutes les opérations sur lesquelles je devais travailler ont été annulées." Même chose pour un artiste-peintre, qui devait exposer au printemps. "Mon rêve, c'est de pouvoir faire une belle exposition et de pouvoir appeler tous mes amis et que l'on puisse s'embrasser et se faire des câlins", confie t-il.

Le JT

Les autres sujets du JT