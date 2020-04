Coronavirus : les restaurants espagnols s’organisent pour accueillir les clients en toute sécurité

En Espagne, troisième pays le plus endeuillé du monde pour cause de pandémie de Covid-19, on pense à l’après-confinement. Une réflexion est notamment menée afin de savoir comment on pourra aller au restaurant en toute sécurité. L’idée de prendre son repas au restaurant séparé de son interlocuteur par une vitre est ainsi l’une des possibilités. La scène a beau être surréaliste, les repas entre copains ressembleront sans doute à ça après le confinement.

Une caméra thermique à l’entrée des commerces ?

Près de Madrid (Espagne), un salon de thé teste les différents équipements pour être prêt à recevoir les clients dès que possible. Ainsi, l’utilisation d’une caméra thermique pour prendre la température est aussi à l’étude. "S’il y a un avertissement, c’est que la température est plus élevée que celle que nous avons programmée pour la caméra", explique Pedro Zamorano, gérant de la société Camaras Covid.

