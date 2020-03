Coronavirus : les réponses de Gérald Darmanin à vos questions

La question des congés payés obligatoires pour certains salariés a été abordée mais le ministre de l'Action et des Comptes publics est clair : "Il y a une possibilité pour les responsables d’entreprises de pouvoir faire modifier les congés payés d’une partie des salariés. Ce qui est sûr, c’est que nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Et si elle veut toucher 100% de son salaire et si elle a des congés à prendre, ce serait mieux qu’elle puisse les prendre en signe de solidarité pour les personnes qui auront des difficultés en fin de mois. L’État sera présent mais chacun pourra aussi faire un geste ".

Des droits prolongés pour les chômeurs

Sur la question des droit prolongés pour les chômeurs : "La ministre du Travail l’a annoncé. S’il y a des chômeurs en fin de droit, évidemment ils auront bien du mal à retrouver du travail durant les semaines de grande difficulté pour notre pays. Et donc, leurs droits sont prolongées durant cette crise du coronavirus", précise Gérald Darmanin.

