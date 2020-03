Coronavirus : les regrets des élus depuis le premier tour des élections municipales

Des assesseurs expriment de plus en plus leurs regrets et leurs inquiétudes après les municipales. Ce vendredi 27 mars, on a appris qu’au moins 17 élus de Coudekerque-Branche dans le Nord, qui ont tenu des bureaux de vote durant le premier tour du dimanche 15 mars, étaient malades du coronavirus.