Coronavirus : les règles de confinement assouplies pour les personnes autistes

Les règles du confinement sont désormais allégées pour les personnes autistes. Elles pourront sortir un peu plus souvent, pour se rendre sur les lieux habituellement fréquentés, et porteurs de repères rassurants. C’est ce qu’a annoncé le président Emmanuel Macron ce 2 avril. En effet, la période de confinement est particulièrement difficile pour les personnes autistes ou en situation de handicap psychique. Deux familles ont accepté de se filmer pour le 13 Heures.



Un quotidien modifié

À Amiens (Somme), Sarah, jeune autiste de onze ans, vit avec sa mère. "On peut se lever à cinq heures du matin et le soir, je peux être debout jusqu’à 2, 3 heures du matin", détaille la maman de Sarah. Sarah, qui ne tient pas en place et souhaite sortir, a désormais une tendinite au pied droit. Normalement prise en charge dans des structures adaptées, le confinement a modifié la situation, et la mère de Sarah doit tout gérer elle-même. "On se sent complètement abandonnés", explique-t-elle. Une situation similaire en banlieue, avec Tariq, 20 ans, qui ne parle pas. Il a donc fallu trouver des supports pour expliquer le coronavirus. Sa mère craint pour sa santé, Tariq ayant fait une crise d’épilepsie il y a quelques jours.

