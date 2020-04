Coronavirus : les régions différemment touchées par la maladie

Quand on regarde la carte de France, on se rend compte que l’évolution de l’épidémie de coronavirus n’est pas la même partout. "Il y a même de fortes disparités. Grâce aux chercheurs de l’institut Pasteur, on a une idée précise de l’impact du virus selon les régions. D’ici au 11 mai, les régions les plus touchées seront, sans surprise, l’Île-de-France (12,3%) et le Grand-Est (11,8%)", explique la journaliste de France Télévisions Nabila Tabouri sur le plateau du 12/13.

5,7% de personnes contaminées en France

"L’ouest de la France est plutôt épargnée : 1,8% en Bretagne et seulement 1,4% en Nouvelle-Aquitaine", précise-t-elle. On peut donc en conclure que le confinement a limité la propagation du virus. "Lorsque l’on calcule le nombre de contaminés, on atteint un total de 5,7% de la population française, soit environ 3,7 millions d’habitants qui auront déjà été contact avec le virus d’ici le 11 mai", conclut la journaliste.

