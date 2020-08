Coronavirus : les rassemblements encadrés à Paris

Les Parisiens se retrouvent sous surveillance. Afin de limiter la diffusion du coronavirus dans la ville, la mairie a décidé d’interdire les rassemblements de plus de 10 personnes. Classée en zone de circulation active du virus depuis vendredi 14 août, la capitale tente de freiner comme elle peut l’épidémie. Cette nouvelle mesure peine pourtant à convaincre les habitants.

Une situation sanitaire qui se dégrade

Le coronavirus circule de plus en plus à Paris. Chaque jour, 260 personnes sont testées positives au virus. Le taux de positivité a atteint les 4,14% alors que la moyenne nationale est de 2,4%. La distanciation sociale d’un mètre est de nouveau prônée par les autorités sanitaires. Une consigne qui inquiète les restaurateurs, soucieux d’accueillir le plus de personnes possibles en terrasse. Certains craignent de ne pas pouvoir offrir plus de 10 places à leurs clients.