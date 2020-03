Coronavirus : les questions des téléspectateurs

Tandis que le traitement basé sur la chloroquine anime le débat, une question a été posée quant à l’efficacité d’un traitement anti paludisme pour le Covid-19. Le médecin Damien Mascret a déclaré que "c’était toute la question qui était posée aujourd’hui". En effet, on ne le sait pas encore, les tests n’ayant pas été terminés. Il n’est donc pas question de commencer un traitement anti-paludisme sans un avis médical.

Le groupe O davantage immunisé ?

Un autre téléspectateur a demandé si les groupes sanguins O étaient plus immunisés que les autres, tandis que le groupe A serait le plus sensible, selon une étude menée en Chine. "Peut-être que le groupe O est un peu plus protégé. Je mets un peut-être parce que vraiment il va falloir le confirmer." Enfin, même si vous vivez avec une personne à risque, vous ne pouvez pas demander à être dépisté sans symptômes importants.

