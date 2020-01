Coronavirus : les professionnels de santé face à l'inquiétude de la population

Au Samu de Seine-Saint-Denis, le Dr Maguy Woimant répond chaque jour à des dizaines d'appels inquiets. Au bout du fil ce jour-là, une jeune femme qui s'interroge sur l'état de santé de sa sœur, mais après vérification, le médecin écarte une possible contamination. "À partir du moment où il y a un retour de Chine, on comprend leur inquiétude et notre rôle est effectivement de leur répondre le plus précisément possible pour que l'on soit sûr d'éliminer ou non un cas de contamination", explique-t-elle.

Près de 2 000 appels quotidiens

Même inquiétude sur la plateforme téléphonique du Samu du Val-d'Oise. Pour détecter de potentiels cas de coronavirus, un agent s'appuie sur une fiche officielle, délivrée par les autorités sanitaires, rappelant le protocole à respecter par les professionnels de santé. En cas de suspicion, une ambulance est envoyée au domicile du patient. À son bord, le personnel médical revêt une tenue de protection, la transmission du virus se faisant à la fois par des gouttelettes de salive, des postillons, et la transmission de main à main. Les plateformes du Samu enregistrent près de 2 000 appels par jour.

