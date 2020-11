Coronavirus : les premières pistes de la campagne de vaccination

Le vaccin tant attendu contre le Covid-19 arrivera en France à petites doses et il n’y en aura pas pour tout le monde. Les autorités sanitaires et le président de la République ont défini un public prioritaire. Les plus âgés sont concernés, notamment les résidents des Ehpad, soit 650 000 personnes en France. Quels sont les vaccins en lice ? Le plus avancé est celui du laboratoire américain Pfizer, mais sa conservation pose problème, car il doit être maintenu à -80 degrés. Ses concurrents sont toujours en phase d’essai, mais ils ont un avantage : leurs vaccins se conservent dans un simple réfrigérateur.



Quel calendrier ?

L’Agence européenne du médicament doit rendre un avis mi-décembre sur le candidat vaccin. S'il est positif, une autorisation de mise sur le marché sera délivrée. Les premières doses pourraient arriver en France au début du mois de janvier 2021.