Coronavirus : les précieux graphiques des internautes

A Lyon (Rhône), dans la chambre de son fils, Guillaume Saint-Quentin a créé le site Meteocovid. Au début, il souhaitait créer un outil simple, une carte de France du risque épidémique compréhensible par tous. Le site s’est ensuite étoffé. Un graphique permet notamment de mettre en parallèle la courbe d’hospitalisations et les mesures prises par le gouvernement. Le libre accès aux chiffres "a permis à des citoyens lambda, comme moi, de pouvoir étudier les chiffres, les mettre en forme, les partager et créer un peu une communauté autour de ces indicateurs", explique ce dernier.

Des bénévoles précieux

Un peu partout en France, des particuliers mettent en forme les chiffres de la pandémie. Leurs cartes, graphiques et animations sont très appréciés sur la toile... et pas seulement En Savoie, Guillaume Rozier, 24 ans, a créé Covidtracker durant le premier confinement, un site qui met en perspective tous les chiffres disponibles sur le virus. Aujourd’hui, son travail est reconnu et utilisé par des professionnels de santé. A l’hôpital de Grasse (Alpes-Maritimes), le directeur Walid Ben Brahim reconnaît sans mal s'appuyer sur les graphiques de Guillaume Rozier.

Le JT

Les autres sujets du JT