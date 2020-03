Coronavirus : les postiers exercent leur droit de retrait

Les facteurs sont-ils en sécurité quand ils font leur tournée ? Dans un centre de distribution à Paris, certains s’inquiètent. "Moi, cet après-midi, je consulte sur Internet car je fais de l’hypertension. Et je pense que je ne vais pas venir demain", explique un postier.



Réclamer des protections

Un chauffeur porte un masque qu’il a acheté lui-même, cinq euros. Il le juge plus protecteur que celui qu’il a reçu ce matin. Lundi 16 mars, avec une trentaine d’agents, ce chauffeur a exercé son droit de retrait. Il n’a pas travaillé pour réclamer des protections. "Lundi, aucun chauffeur n’a travaillé, parce qu’on n'avait rien : pas de gants, du gel au compte-goutte, on n’avait pas de masque. Les masques, on ne les a que depuis aujourd’hui (jeudi 19 mars)", justifie-t-il.

