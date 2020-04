Coronavirus : les monuments du monde entier rendent hommage aux soignants

Depuis plusieurs semaines, les hôpitaux du monde entier doivent faire face à l'afflux de patients contaminés au coronavirus Covid-19. Mardi 31 mars, plus de 800 000 cas ont été recensés dans le monde depuis le début de la pandémie, au mois de janvier dans la ville chinoise de Wuhan, et 40 000 personnes sont déjà décédées des suites de ce virus. Alors, pour remercier leur personnel soignant, les grandes villes ont décidé d'utiliser leurs bâtiments les plus emblématiques. A Paris, c'est bien évidemment la Tour Eiffel qui s'éclaire chaque soir depuis ce week-end.

L'Empire State Building se transforme en un cœur qui bat

A New York (États-Unis), en passe de devenir le foyer mondial de l'épidémie avec près de 10% des cas dépistés, l'Empire State Building devient rouge une fois la nuit tombée, transformé en un cœur qui bat. Au Royaume-Uni, la ville de Londres se pare de bleu, la couleur officielle du National Health Service, le système de santé publique.