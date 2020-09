Coronavirus : les médecins généralistes débordés

Au Centre SOS Médecins de Caen (Calvados), les consultations ont augmenté de 30% par rapport à un mois de septembre habituel. "On pourrait dire que c'est de l'ordre de l'hypervigilance, qui est liée à l'attention que portent les gens [...] vis-à-vis de leurs symptômes. Ils se posent des questions s'ils doivent retourner au travail ou pas, s'ils doivent emmener les enfants à l'école ou pas, s'ils doivent faire un test vis-à-vis des symptômes qu'ils présentent ou pas", explique le docteur Jérémie Brissard, de SOS Médecins.

De nombreuses demandes par téléphone

Avec la priorisation des tests aux patients munis d'ordonnances, l'agenda de SOS Médecins se remplit très vite en ce moment. Le constat est le même chez les médecins de campagne. Ils effectuent davantage de consultations au cabinet et à domicile, mais pas uniquement. "On a des demandes par téléphone aussi. Les parents inquiets, les gens qui ont des symptômes et qui ne savent pas s'ils doivent consulter, les cas contacts qui ne connaissent pas la mesure à suivre", énumère le docteur Alexandra Tsagouria, médecin généraliste à Sainte-Honorine-du-Fay (Calvados). Pour limiter ce déferlement, les généralistes recommandent notamment de se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

