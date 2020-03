Coronavirus : les médecins confrontés à la pénurie d’équipement médical

La direction générale de la Santé évoque 7 730 cas confirmé et 175 décès dus au Covid-19 le mercredi 18 mars à la mi-journée. La situation est-elle particulièrement tendue dans le Grand-Est, où est-elle véritablement dramatique ? "La situation est extrêmement sérieuse. L’hôpital doit transférer les patients qu’il ne peut plus prendre en charge. Il y a une réelle carence de respirateurs, de personnel soignants, de matériels et de choses de première nécessité, comme les masques, les blouses, les solutions hydroalcooliques, qui ne vont pas tarder à manquer si ces hôpitaux ne sont pas réapprovisionnés rapidement", explique Eric Maury, président de la société de réanimation.



Faire des choix

Les médecins vont-ils désormais devoir trier les malades, choisir qui réanimer en priorité ? "C’est quelque chose qu’on n’aimerait pas avoir à faire, mais je sais que les collègues de l’Est ont été confronté à des situations où il y avait beaucoup trop de patients pour les respirateurs disponibles, et il a vraisemblablement fallu faire des choix", ajoute-t-il ?

