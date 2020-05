Coronavirus : les mariages auront-ils finalement lieu en France ?

"On reste dans le stand by. Pour l’instant, on s’est fixé plus ou moins une limite pour prendre une décision ferme et définitive." Charles Auguste-Dormeuil ne sait toujours pas si son mariage avec Andrea Moriceau va pouvoir se tenir. En pleine épidémie de coronavirus, même si le gouvernement a autorisé la tenue de ces événements, le couple ne sait pas quelles seront les contraintes sanitaires à respecter. "Faire la fête masqué, c’est un peu compliqué", ironise la future mariée.

Les professionnels du secteur en difficulté

De nombreux couples ont d’ores et déjà pris la décision de reporter cette cérémonie. Un énorme coup dur pour les organisateurs de mariage, mais aussi les traiteurs qui s’apprêtent à vivre une saison catastrophique. "2020 c’est une année noire. Il y a des prestataires qui vont perdre beaucoup d’argent", assure Eglantine Merse, organisatrice de mariage.