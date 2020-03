Coronavirus : les manifestations culturelles à l'arrêt

Les musées, théâtres et opéras ont baissé le rideau jusqu'à nouvel ordre à cause de l'épidémie de Covid-19 qui sévit en France. Depuis samedi 14 mars, il faut admirer le château de Versailles (Yvelines) à travers les grilles. L'édifice est fermé jusqu'à nouvel ordre. Le parc et les jardins restent accessibles. Les visiteurs semblent compréhensifs. "Vu qu'on est confiné dans les salles du château, il y a forcément des risques", estime une visiteuse.

Partout dans le monde, les monuments ferment

Le musée d'Orsay (Paris) a fermé ses portes à cause de l'épidémie de Covid-19. Le Louvre, le musée du Quai Branly et le musée de l'Orangerie ont également fermé. Du côté des cinémas, l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes oblige les exploitants à trouver des solutions. Une exploitante est inquiète pour ses salariés. Le Moulin Rouge a suspendu ses représentations.

