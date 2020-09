Coronavirus : les laboratoires submergés de demandes de dépistage

Le but du gouvernement est clair : atteindre le million de tests par semaine. De ce fait, les demandes s’accroissent et les laboratoires sont surchargés, surtout à Paris. Les patients potentiels sont donc forcés de patienter parfois des heures. Dans la rue, la file s’allonge d’ailleurs. "Je suis arrivé à 7h30, ça va donc bientôt faire 1h30 que je suis dans la file", témoigne un homme.

Des temps d’attente qui s’allongent

Une jeune femme patiente, quant à elle, depuis 30 minutes : "On m’avait prévenue qu’il y avait beaucoup de monde donc je suis venue assez tôt !" À l’intérieur du laboratoire, une étudiante en langue est venue en renfort : "J’essaie de fluidifier un peu car c’est compliqué entre les patients ‘normaux’ et ceux qui viennent juste pour le test du Covid. On n’a pas le temps de se poser." Toutefois, l’atmosphère reste plutôt détendue, chacun prenant son mal en patience.