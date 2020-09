Coronavirus : les laboratoires privilégient les dossiers prioritaires

Fini les dépistages massifs. Désormais, les laboratoires priorisent les patients. Ces dossiers dits "prioritaires" concernent trois types de personnes : les cas contacts, celles qui présentent des symptômes et enfin les membre du personnel soignant. Parmi les changements, les résultats seront obtenus plus rapidement, en théorie sous 48 heures. Les personnes bénéficieront également de créneaux horaires dédiés et de dépistage sous des tentes qui leur sont spécifiquement réservées.

Le casse-tête des laboratoires

Cette nouvelle organisation se révèle parfois complexe pour les laboratoires, parfois pas très à l’aise avec le protocole. "Une personne qui doit prendre l’avion pour un voyage professionnel ou un décès, c’est compliqué de lui dire qu’elle n’est pas prioritaire", illustre le Dr Caroline Gutsmuth, médecin biologiste.

