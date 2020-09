Coronavirus : les laboratoires peinent à suivre la stratégie de dépistage massif

Les files d’attente qui se forment devant les laboratoires sont aussi interminables que coûteuses pour l’argent public. La France est passée à plus d’un million de tests PCR de dépistage du Covid-19 par semaine, disponibles sans ordonnance et gratuitement. Alors, la Sécurité sociale paie la note, estimée à près de 250 millions d’euros par mois. Avant le 25 juillet, un patient devait payer 54 euros pour se faire tester. Désormais, il n’est même plus nécessaire d’avancer les frais.

De nombreuses défaillances

Autre raison, l’absence de contrôles. Certains se font ainsi tester plusieurs fois, parfois même dans différents laboratoires pour obtenir les résultats à temps. "Nous avons énormément de gens qui viennent en plus, simplement pour se rassurer. On estime ce phénomène à environ 25%", précise François Blanchecotte, président national du syndicat des biologistes. Cette stratégie de dépistage massif aurait aussi de nombreuses failles. Sans moyen suffisant pour les laboratoires, seule la moitié d’entre eux donnent les résultats en 24 heures.