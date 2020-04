Coronavirus : les laboratoires de la police et de la gendarmerie mobilisés pour les tests de dépistage

Un premier partenariat existe entre la gendarmerie nationale et l'hôpital de Garches (Hauts-de-Seine).

Les laboratoire de la police technique et scientifique et de la gendarmerie vont aider les hôpitaux pour les analyses de tests du Covid-19, a annoncé, mercredi 1er avril, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. "Dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, avec la police et la gendarmerie, nous serons en capacité" de travailler sur "les tests, envoyés par les hôpitaux et nous serons là pour renforcer encore nos moyens de dépistage", a déclaré le ministre sur LCI.

Déjà un partenariat avec l'hôpital de Garches

"Pour la gendarmerie, il y a déjà un partenariat pour l'hôpital de Garches (Hauts-de-Seine) et c'est dans ce cadre là que nous allons faire les premiers essais d'utilisation de nos matériels pour faire les tests nécessaires", a-t-il expliqué.

"Mais cela sera renforcé très vite par la police nationale pour que nous soyons parmi les fers de lance de l'appui à nos hôpitaux pour les tests de dépistage de Covid-19. Notre savoir faire en matière de police technique et scientifique va être totalement mobilisé au service de la santé des Français", a ajouté le ministre.