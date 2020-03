Coronavirus : les JO de Tokyo, qui devaient se tenir à l'été 2020, débuteront le 23 juillet 2021

La compétitition, reportée en raison de la pandémie, démarrera quasiment un an jour pour jour pour jour après la date initialement prévue (le 24 juillet 2020) et s'achèvera le 8 août 2021.

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés en raison de la pandémie de coronavirus, débuteront le vendredi 23 juillet 2021, ont annoncé les organisateurs lundi 30 mars. La compétition démarrera quasiment un an jour pour jour après la date initialement prévue (le 24 juillet 2020) et s'achèvera le 8 août 2021.

Cette décision intervient moins d'une semaine après que les organisateurs et le Comité international olympique (CIO) ont annoncé le report historique des Jeux, sous la pression d'athlètes et de fédérations sportives faisant part de leur inquiétude grandissante face à la crise sanitaire mondiale. "Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies par l'OMS, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo doivent être reprogrammés (...) pour protéger la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les Jeux olympiques et de la communauté internationale", avaient-ils expliqué dans un communiqué.

Les organisateurs ont étudié la possibilité d'avancer les JO au printemps 2021, pour bénéficier de meilleures conditions météorologiques. Mais cela affecterait directement tous les autres calendriers sportifs. La capitale nippone accueillera donc les athlètes au cœur de l'été.