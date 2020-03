Coronavirus : les Jeux olympiques de Tokyo sont reportés, "au plus tard à l'été 2021"

Une décision prise par le président du CIO, Thomas Bach, après un entretien téléphonique avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe.

L'épidémie de coronavirus aura eu raison des Jeux olympiques de Tokyo. Dans un communiqué publié mardi 24 mars, le Comité international olympique annonce qu'ils n'auront pas lieu cet été, du 24 juillet au 9 août, comme prévu initialement. Ils sont décalés d'un an et se dérouleront "au plus tard à l'été 2021". Une décision prise par le président du CIO, Thomas Bach, après un entretien téléphonique avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe.

>> Suivez les dernières infos sur le report des Jeux olympiques de Tokyo dans notre direct

"Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies par l'OMS aujourd'hui (mardi), le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo doivent être reprogrammés (...) pour protéger la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les Jeux olympiques et de la communauté internationale", peut-on lire dans le communiqué.

Cette décision était devenue inéluctable à mesure que la pandémie de Covid-19 se répandait à travers le monde. De nombreuses fédérations sportives, et des athlètes eux-mêmes, demandaient ce report. Ces derniers jours, plusieurs délégations (américaine, australienne et canadienne notamment) avaient annoncé qu'elles ne feraient pas le déplacement si les JO étaient maintenus cet été.

Ce report est une première pour des JO de l'ère moderne en temps de paix. Auparavant, seules les deux guerres mondiales avaient entraîné le report technique puis l'annulation d'olympiades. En 1940, c'était d'ailleurs déjà à Tokyo que les XIIe Jeux olympiques étaient prévus... avant d'être cette fois annulés purement et simplement.