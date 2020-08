Coronavirus : les jeunes incités à mieux respecter les gestes barrières

Une semaine de camping à leurs risques et périls. Au lac de Panthier (Cote-d'Or), un groupe de huit jeunes est venu profiter des vacances. Plage et pique-nique au programme, des activités pas très compatibles avec les gestes barrières. L'insouciance règne dans le groupe. "Au début on respecte, et après on y pense plus trop", explique l'un des jeunes.



Des contaminations en hausse chez les jeunes

La situation des jeunes inquiète les autorités sanitaires. La semaine dernière en France, il y avait en moyenne 17 cas pour 100 000 personnes. Mais pour les jeunes âgés de 20 à 29 ans, il y en avait 45 pour 100 000. Par comparaison, c'est seulement 13 pour les 50-59 ans. Pour sensibiliser, les agences régionales de santé jouent la carte des influenceurs. De jeunes célébrités rappellent l'importance de porter le masque.





