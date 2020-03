Coronavirus : les jeunes des cités de Sartrouville viennent en aide au personnel hospitalier et aux femmes de ménage

Des jeunes de la cité des Indes ou encore de la cité 84, à Sartrouville (Yvelines), livrent depuis plusieurs jours des paniers-repas au personnel hospitalier d'Argenteuil (Val-d'Oise) et nettoient des halls d'immeubles pour éviter la propagation du Covid-19.

Ils s’étaient déjà fait connaître en participant au "clean challenge" à l’été 2019, défi viral consistant à nettoyer leur cité, poster le résultat sur les réseaux sociaux et sensibiliser aux questions de propreté et d'environnement : les jeunes et "grands frères" de la cité des Indes, à Sartrouville (Yvelines), participent à un nouvel élan de solidarité, celui qui s’est créé autour de la lutte contre le coronavirus.

>> Epidémie de coronavirus : les dernières informations dans notre direct

Avec deux initiatives distinctes, que l’on peut découvrir sur la page Facebook "Les GrandsFrères&Sœurs De Sartrouville". La première, lancée la semaine dernière, consiste à solliciter les commerçants de Sartrouville et des alentours pour qu’ils offrent des paniers-repas au personnel hospitalier d’Argenteuil (Val-d’Oise), les "grands frères", et "grandes sœurs" donc, s’occupant de la livraison : pizzas, hamburgers, sushis, kebabs, galettes des rois, boissons...

Nettoyage des halls d'immeubles

La seconde initiative, qui s’inspire du "clean challenge", c’est #CleanTonHall : les jeunes de la cité des Indes ou encore de la cité 84 doivent nettoyer les halls d’immeuble "en soutien aux femmes de ménage et pour éviter la propagation du coronavirus", comme l’indique Piroo, un des "grands frères" de cette cité, déjà à l’initiative de l’opération #MaCitéVaBriller à Sartrouville.

Les vidéos et photos de ces opérations sont partagées sur la page Facebook "Les GrandsFrères&Sœurs De Sartrouville", ainsi que sur Twitter, Snapchat et Instagram. On peut y voir des membres du service de réanimation de l’hôpital d’Argenteuil poser en photo avec leurs paniers-repas, ou des vidéos de jeunes de quartier nettoyant, protégés et gantés, leur cage d’escalier avec serpillières, eau de javel et éponges. Le tout appelant les autres cités de France à faire de même pour propager l’élan de solidarité.