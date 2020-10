Coronavirus : les infirmiers se disent épuisés

Pour Thomas Laurent, les plaies ouvertes lors de la première vague de coronavirus ne sont toujours pas cicatrisées. Il travaille aux urgences de l'hôpital Édouard-Herriot à Lyon (Rhône). Au pic de l'épidémie, il s'est senti abandonné. Sous-effectifs, manque de matériel, salaires médiocres... Il a choisi de raccrocher la blouse. "On s'occupe de gens et on sait qu'on s'en occupe mal de par les conditions de travail qui sont extrêmement difficiles [...] on nous demande d'en faire toujours plus avec moins de moyens", critique-t-il. Dans quelques mois, il entamera une formation de libraire pour commencer une autre vie.

Un métier comme une vraie mission

Delphine Biet est infirmière en service de réanimation à la clinique Ambroise-Paré de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) depuis près de dix ans. Elle était en première ligne pendant la crise du Covid-19. La passion chevillée au corps, elle exerce son métier comme une vraie mission. "On a aussi des jours difficiles sans Covid, des journées bien intenses [...] ce n’est pas pour autant que je me dis, en rentrant le soir : 'j'arrête, ce n’est pas fait pour moi'", confie-t-elle.

