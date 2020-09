Coronavirus : les hôpitaux à nouveau sous tension

Il reste encore quelques lits disponibles, mais les médecins sont inquiets de les voir soudainement occupés. Les malades du coronavirus sont de plus en plus nombreux, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Les médecins du service réanimation de l’hôpital nord de Marseille (Bouches-du-Rhône) sont de plus en plus au chevet des malades du Covid-19. Le chiffre a doublé en seulement une semaine. Et s’il s’agit surtout de personnes vulnérables, la situation inquiète le chef de service Dominique Rossi.

288 nouvelles entrées en réanimation

"Il nous faut aider à préserver des lits de réanimation pour les malades du Covid, certes, mais aussi pour tous les gens qui ont des accidents de la circulation, qui sont opérés de choses très graves", détaille le président de la commission médicale d’établissement AP-HM. L’augmentation des cas de coronavirus est actuellement constatée sur l’ensemble du territoire national. Sur les huit derniers jours, il y a eu 1 707 hospitalisations, dont 288 entrées en réanimation. Certains spécialistes alertent sur l’éminence d’une seconde vague du coronavirus et appellent à la vigilance. Ces trois derniers jours, 25 000 nouveaux cas ont été recensés en France.