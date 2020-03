Coronavirus : les hommages aux personnels soignants se multiplient dans le monde

C'est désormais un rituel. Tous les soirs à 20 heures, comme à Malakoff (Hauts-de-Seine), les habitants se pressent aux fenêtres pour applaudir le personnel soignant, plus que jamais sollicité. Des cris, des bruits de casseroles, des sifflets... Tout est bon pour faire entendre son soutien. Même hommage appuyé dans les rues de Londres (Royaume-Uni) ou aux balcons de Madrid, en Espagne.



Les cloches sonnent à Montréal

Des hommages sont rendus également de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à New York, ville des États-Unis la plus touchée par le Covid-19. À Lima, au Pérou, la tradition s'est aussi transmise. À Montréal, au Canada, pour rendre hommage au personnel soignant, les cloches de la cathédrale Notre-Dame se mettent à sonner. Même la Tour Eiffel tient à montrer sa reconnaissance avec ce simple mot "merci" et ce message porté par tous les soignants : "Restez chez vous !"

