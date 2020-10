Coronavirus : les gouvernements européens serrent la vis

Alors que tous les pays européens doivent faire face à la seconde vague de coronavirus, la Wallonie, en Belgique, est l'une des régions les plus touchée d'Europe. Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles, explique : "La Wallonie a décidé d'aller plus loin que les mesures prises au niveau national. Il y aura donc un couvre-feu à partir de 22h. Les universités resteront fermées, le nombre de personnes sera limité dans les magasins."



Le cap de 10 000 morts franchi en Allemagne

L'Allemagne qui était jusqu'ici un peu plus épargnée, est touchée de plein fouet. Le pays vient de franchir le cap symbolique des 10 000 morts. Angela Merkel a appelé, samedi 24 octobre, à réduire les contacts. "La situation se dégrade particulièrement en Europe de l'Est : mariages interdits et écoles fermées en Pologne, couvre-feu en Slovaquie, confinement partiel en République Tchèque", rapporte le journaliste. Partout en Europe, les gouvernements serrent la vis.