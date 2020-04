Coronavirus : les Français devront partir en vacances près de chez eux l'été prochain, insiste le secrétaire d'Etat au tourisme

Interrogé sur le sujet à l'Assemblée nationale, mercredi, Jean-Baptiste Lemoyne a expliqué que la saison estivale 2020 ne serait "pas comme les autres".

Une saison estivale "pas comme les autres". C'est ainsi que Jean-Baptiste Lemoyne a qualifié l'activité touristique qui va redémarrer dans les prochaines semaines. En raison de l'épidémie de Covid-19, les Français devront prendre, dans un premier temps, des vacances près de leur domicile, privilégiant les sites naturels des départements "verts" où le virus circule peu.

>> Coronavirus : suivez les dernières informations sur l'épidémie dans notre direct

Interrogé sur le sujet à l'Assemblée nationale, mercredi 28 avril, le secrétaire d'Etat au tourisme a rappelé que "le tourisme ne pourra reprendre que de façon concentrique, dans un premier temps, avec une clientèle d'ultra-proximité et on le voit, avec un certain nombre de sites qui vont pouvoir rouvrir".

Parmi eux figurent "les petits musées, certains sites naturels, parcs et jardins dans les départements qui seront 'verts', où le virus ne circule pas de façon active". Pour que les Français puissent "souffler" après des semaines de confinement, le gouvernement travaille à "des mesures permettant de renforcer les chèques-vacances, de faciliter le déplacement de tous", a indiqué le secrétaire d'Etat.