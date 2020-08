Coronavirus : les Français appliquent-ils les gestes barrières depuis leur retour de vacances ?

Le courrier est encore dans la boite aux lettres et les affaires ne sont pas totalement rangées. Une famille revient tout juste de Corrèze. Dès lundi 17 août, mère et fille se feront tester au Covid-19. "On a fait des activités sur l'eau et on a trouvé que les personnes ne prenaient pas spécialement de précautions au niveau du matériel", explique Marie-Laurence Basini, la mère de famille.

Se faire dépister au retour des vacances ?

Des précautions et des gestes barrières pas toujours respectés. Mais Marie-Laurence et sa fille ne sont pas inquiètes. Elles n'ont aucun symptôme après ce séjour en Corrèze. Le test, elles le feront pour leurs proches. "Je ne suis pas à risque mais il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui le sont, comme mon père qui va bientôt avoir 70 ans", précise Astrid Basini, la fille.