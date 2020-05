Coronavirus : les contaminations dans les abattoirs se multiplient

63 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés dans l’abattoir de Saint-Jacut-du-Mené (Côtes-d’Armor) dimanche 17 mai. Six avaient déjà été signalés vendredi. Avec plus d’une centaine de cas confirmés dans trois établissements en France, dont 34 à Fleury-les-Aubrais (Loiret). L'alerte a été donnée vendredi via une application et désormais tous les employés de cet abattoir sont en train d’être dépistés et les cas positifs isolés. Aucune forme grave de la maladie n’a pour le moment été constaté.

Recherche de cas contacts

Les autorités sanitaires doivent maintenant identifier les cas contacts à risque. "A chaque cas confirmé, il y a une recherche de cas qui se fait dans la sphère amicale et familiale", explique Laurent Habert, directeur de l’Agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire. Situation similaire dans des abattoirs aux Etats-Unis ou en Allemagne. Il n’y aucun risque de contamination en consommant de la viande. Le virus se transmet uniquement par voie respiratoire.