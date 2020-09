Coronavirus : les foires et salons s’adaptent aux mesures sanitaires

Pas d'immense foule dans les rues de Lille (Nord) comme les années précédentes. Mais une ambiance de fête malgré tout. Pas de stand ni de vide grenier, seuls les commerçants sont ouverts jusque dimanche 6 septembre au soir. Alors ils se sont bien préparés pour faire respecter les mesures sanitaires. "On est super bien organisé, les gens jouent vraiment le jeu, attendent devant le magasin s’ils voient qu’on est quatre dedans", explique cette commerçante.

"Ça valait le coup de se battre"

Après des mois difficiles, cette braderie à ciel ouvert reste une bouffée d’oxygène. L’espoir de relancer enfin l’activité. "C’est un joli lieu de consolation parce que cette année a été catastrophique, très délicate et on en est pas encore sortie. On se rend compte que ça valait le coup de se battre pour continuer à faire cet évènement", explique Romuald Catoire, président de la fédération lilloise du commerce et de l’artisanat.

