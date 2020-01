Coronavirus : les experts médicaux chinois débarquent pour lutter contre l'épidémie

Masque sur le visage, le Premier ministre chinois vient soutenir la population de Wuhan. Une opération de communication devant les caméras, alors qu'à l'aéroport de la ville, chargés de tonnes de matériel, 121 experts médicaux chinois débarquent. Un mois après le début de l'épidémie, ils sont les derniers renforts venus de tout le pays pour lutter contre le coronavirus. "On a l'habitude de travailler dans des unités de soins intensifs. On a de l'expérience pour prendre en charge les patients très sérieusement touchés. On va accomplir cette mission avec succès", explique une experte.

Le patron de l'OMS en Chine

Selon les autorités chinoises, le bilan du coronavirus s'aggrave. Lundi 27 janvier, le nombre de morts est passé à 80 pour 2 744 cas au total. Une trentaine de patients a été guérie. Les autorités réclament à longueur de déclarations publiques une implication maximale face au virus. En dehors de la Chine, une quinzaine de pays a aujourd'hui recensé des cas de coronavirus. Face à l'épidémie qui s'étend, le patron de l'Organisation mondiale de la santé a décidé de se rendre sur place.