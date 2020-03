Coronavirus : les Européens rejetés dans de nombreux pays

Samira, une touriste française, est abandonnée au milieu de la route à New Delhi (Inde). Après une mauvaise chute, elle a le bassin fracturé. Mais depuis quatre jours, aucun hôpital n'accepte de l'accueillir pour la soigner. Les Européens sont devenus des pestiférés en Inde. "Quand je dis que je suis Française, le comportement change, ils doivent paniquer par rapport au virus, c'est un cauchemar", explique la touriste.

L'Inde met en place des mesures de confinement

Samira a fait 350 kilomètres en ambulance et a été refusé dans quatre hôpitaux. L'ambassade de France n'a apporté aucune aide et renvoie vers l'assurance santé, impuissante elle aussi. Depuis le 13 mars, aucun touriste étranger n'est autorisé à entrer en Inde, mais beaucoup étaient arrivés avant et sont toujours dans le pays. "L'Inde commence à peine à mettre en place des mesures de confinement au compte-goutte", explique le journaliste Nicolas Bertrand, présent sur place.