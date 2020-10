Coronavirus : les étudiants font de la sensibilisation

Plus d'un tiers des clusters de coronavirus en cours d'identification concernent aujourd'hui les milieux scolaires et universitaires. Alors à Tours, en Indre-et-Loire, ce sont les étudiants eux-mêmes qui font de la prévention autour d'une philosophie simple mais efficace : expliquer plutôt qu'interdire. Albane Lallemand et Marie-Pia, étudiantes en médecine, précisent qu'il s'agit de montrer "comment continuer à vivre normalement tout en prenant des précautions".

Privilégier la pédagogie

Depuis 2018, les étudiants en santé doivent effectuer un service sanitaire et des actions de prévention auprès de différents publics. Avec le Covid-19, ces interventions ont été réorientées. "Ils parlent de pair à pair. Ils ont le même âge, ils sont dans les mêmes conditions donc le discours passe sûrement mieux", commente Hélène Batteau, infirmière du service de santé de l'université de Tours. Les étudiants accompagnent également des opérations de dépistage. Sur environ 30 000 étudiants de cette université, moins d'une trentaine ont été testés positifs au Covid-19 depuis la rentrée.

