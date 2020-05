Coronavirus : les Etats-Unis tout près des 100 000 morts

100 000 victimes du coronavirus depuis le mois de février représente une moyenne de 1 100 décès par jour. La géographie du virus est très inégale. On compte 12 décès dans la Montana, 16 dans le Wyoming, des Etats ruraux, quand on dénombre 28 235 victimes dans l’Etat de New York. La pandémie est loin d’être maîtrisée et pourtant dans tout le pays le déconfinement a commencé. les gouverneurs sont poussés à rouvrir l’économie parce que la situation est désastreuse. Il y a 36 millions de chômeurs aux Etats-Unis.

Une seconde vague redoutée

Le président Donald Trump ne s’est pas encore exprimé sur ce cap des 100 000 morts. Autour de lui, médecins et scientifiques avertissent : attention à ne pas rouvrir trop vite l’économie sous peine de subir une deuxième vague. A Washington, capitale encore confinée d’où s’exprime la correspondante de France Télévisions Agnès Vahramian, le nombre de contaminations est reparti à la hausse.



