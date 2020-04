Coronavirus : les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé du monde

En tout, quinze soignants travaillant dans les hôpitaux de New York sont décédés, emportés par le coronavirus. Samedi 11 avril, leurs collègues leur ont rendu hommage devant l'hôpital du Mont Sinaï. Aux Etats-Unis, la pandémie explose. Il y a eu plus de 2 000 décès en 24 heures. Au Royaume-Uni, le coronavirus continue également de frapper, avec 917 morts en une seule journée. Malgré tout, au bord de la Tamise, certains Londoniens profitent du beau temps et bravent sans scrupule les interdits.

Scènes de cohue en Turquie

Images saisissantes en Turquie : Istanbul, la capitale, est à l'arrêt, comme 30 autres villes du pays. Vendredi 10 avril, les autorités ont annoncé le confinement deux heures seulement avant sa mise en application, provoquant des scènes de cohue devant les épiceries et les boulangeries. Alors que certains pays se préparent à une sortie de confinement, l'OMS a rappelé qu'une telle décision pourrait entraîner une résurgence de la pandémie.