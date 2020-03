Coronavirus : les Etats-Unis bientôt le troisième pays le plus touché

Les rues mythiques de Los Angeles en Californie (Etats-Unis) n’attirent plus les mêmes mouvements de foule. Le confinement n’est pas encore mis en place dans le pays mais l’aggravation de la situation sanitaire inquiète. Les Etats-Unis sont en passe de devenir le troisième pays le touché par le coronavirus.

L’obsession pour l’hydroxychloroquine



Pour tenter de combattre ce virus qui touche de plus en plus d’Américains, le président Donald Trump mise sur l’hydroxychloroquine, cette molécule utilisée contre le paludisme qui pourrait être une solution à cette maladie. Un motif d’espoir tempéré par Anthony Fauci, le directeur de l’institut national des maladies infectieuses. "Ce que je vous dis, c’est que ça peut marcher. Mais en tant que scientifique, je vous dis qu’il faut le tenter avec méthode pour s’assurer que c’est efficace et sans danger pour l’ensemble de la population dans ces conditions", insiste-t-il.

