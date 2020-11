Coronavirus : les enfants sont-ils plus contagieux ?

C’est l’une des variantes les plus indécises de cette crise sanitaire qui touche la France depuis plusieurs mois. À quel point les enfants sont-ils vulnérables face au coronavirus ? Craignant un protocole sanitaire insuffisant, certains syndicats d’enseignants dans le primaire et le secondaire appellent à faire grève mardi 10 novembre.

Peu de symptômes

Le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret explique, sur le plateau du 13 Heures, lundi 9 novembre, que les enfants sont difficiles à dépister car ils ne présentent souvent aucun symptôme. Pourtant, ils peuvent malgré tout contaminer quelqu’un. Il faudrait alors effectuer un dépistage massif pour y voir plus clair. Certains chiffres montrent aussi que toutes les catégories d’âge ne réagissent pas de la même manière face au virus. Selon une étude sud-coréenne examinant 5 700 patients contaminés au Covid-19, ils ont constaté les conséquences pour 59 000 personnes au foyer : 11,8% de cas positifs et parmi eux, 5,3% seulement chez les 0-9 ans, mais 18,6% chez les 10-19 ans.

