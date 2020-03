Coronavirus : les élections municipales maintenues

L'hypothèse d'un report des élections à cause du coronavirus a circulé pendant plusieurs heures jeudi 12 mars. Mais Emmanuel Macron a tranché dans son allocution : le scrutin est bel et bien maintenu. "J'ai interrogé nos experts scientifiques. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes", a ainsi déclaré le chef de l'État. Une décision saluée par les différents partis politiques, comme la France Insoumise ou Les Républicains.

Des consignes vont être données aux maires

Le président a par ailleurs insisté pour que chacun veille au respect des recommandations sanitaires pour éviter toute contamination. Il a également indiqué que des consignes renforcées seraient données aux maires afin de protéger les personnes fragiles et leur éviter d'attendre trop longtemps avant de glisser le bulletin dans l'urne.