Coronavirus : les Ehpad redoutent la mort de 100 000 résidents et réclament en urgence des masques au ministre de la Santé

Les professionnels alertent, dans une lettre envoyée au ministre, sur le fait que la majorité des contaminations sur cette population âgée fragile est consécutive à la transmission virale de soignants asymptomatiques et ne portant pas de masque.

C'est un cri d'alarme. Dans un courrier adressé au ministre de la Santé Olivier Véran, révélé par France Télévisions vendredi 20 mars, les Ehpad, maisons de retraite et services à domicile attirent l'attention sur la situation des personnes âgées face au coronavirus. Ces établissements disent redouter la mort de 100 000 résidents. En cause, un manque critique de masques pour les membres du personnel qui s'en occupent.

>> Suivez les dernières informations sur le confinement et l'épidémie de coronavirus dans notre direct

"La situation préoccupante observée dans un nombre de plus en plus élevé d’établissements et services révèle que l’extension du nombre de cas est rapide et qu’elle est, dans la très grande majorité des cas, consécutive à la transmission virale d’un soignant asymptomatique", écrivent les professionnels du secteur de la gériatrie.

500 000 masques nécessaires

Or, ces structures accueillent plus d’un million de résidents et bénéficiaires dont l’âge moyen est de 85 ans. "Cumulant en moyenne près de 8 maladies chroniques, ceux-ci constituent une cible à très haut niveau d’exposition au risque d'infection au coronavirus Sars-CoV-2", signalent-ils.

Les auteurs du courrier demandent ainsi au ministre la livraison très rapide "de masques pour l’ensemble de leurs personnels soignants, ce qui représente environ 500 000 masques par jour en France". "La création d’un secteur dédié aux malades du Covid-19, actuellement préconisée par vos directives dans le cadre de la stratégie de gestion des masques chirurgicaux, nous paraît totalement inadaptée à la situation réelle des Ehpad", poursuivent-ils.

"Nous sommes vraiment mobilisés en permanence pour que les masques arrivent aux professionnels de santé", a réagi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, interrogé sur ce sujet lors de sa conférence de presse vendredi soir. Il a par ailleurs salué et encouragé "les gestes de solidarité" d'entreprises et de collectivités, qui fournissent des masques aux professionnels de santé.