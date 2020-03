Coronavirus : les conséquences pour le corps

Depuis plusieurs semaines, les services de radiologie sont eux aussi mobilisés pour prendre en charge les patients atteints du Covid-19. Chaque jour, des centaines de scanners thoraciques sont effectués. Ils permettent de diagnostiquer et d’observer l’évolution de la maladie.





"Le sang ne peut plus s’ oxygéner"

Afin d’aider les praticiens, de nombreux clichés ont été mis en ligne par la société française de radiologie. Le coronavirus provoque des lésions parfaitement repérables. On y voit des zones blanchâtres. "Quand il y a une agression par ce virus, ça déclenche une grosse infection respiratoire, et les alvéoles qui normalement doivent contenir de l’air, se mettent à contenir des cellules inflammatoires, du liquide, et dans le sang ne peut plus s’oxygéner", explique la professeure Marie-Pierre Revel.

