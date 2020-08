Coronavirus : les conséquences de la quatorzaine imposée par le Royaume-Uni

Les personnes concernées par la quatorzaine pour faire face au coronavirus sont aussi bien les Français que les Britanniques qui vont au Royaume-Uni. Il y a plusieurs centaines de milliers de Britanniques en vacances en France. Il y a aussi les expatriés qui vivent habituellement en Angleterre. Ils sont 300 000 environ. Certains sont rentrés voir leurs proches et d’autres vont devoir annuler leur venue. La France n’est pas le seul pays concerné par la quatorzaine imposé samedi matin, les personnes venant des Pays-Bas, de Monaco et de Malte aussi.

Emploi, tourisme, école...

Toutes les personnes qui ont afflué dans les ports, les gares et les aéroports ont écourté leur séjour ; il y a également toutes les personnes qui vont annuler leurs vacances pour ne pas subir la quatorzaine et cela a un impact économique pour les secteurs du tourisme et du transport. Les Britanniques sont les premiers touristes étrangers à venir en France. Conséquence encore sur l’emploi, car des personnes ne vont pas pouvoir travailler et d’autres pourraient perdre leur travail. La rentrée scolaire des enfants pourrait être perturbée encore.