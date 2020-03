Coronavirus : les clubs de Berlin lancent une plateforme de streaming pour continuer à danser chez vous

L’une des villes d’Europe connues mondialement pour ses discothèques et sa vie nocturne, totalement à l’arrêt à cause du coronavirus, a lancé jeudi sur internet le plus grand club virtuel de la planète.

Le club "SO36" à Berlin (Allemagne) fermé avec une inscription "désolé les punks", à cause du coronavirus, le 15 mars 2020. (TOBIAS SCHWARZ / AFP)