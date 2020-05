Coronavirus : les bistrots servent sans accueillir

Au premier samedi soir du déconfinement, le 16 mai, les rues de Paris n'avaient pas encore le cœur à la fête. À Montmartre et à Pigalle, les bars étaient presque tous fermés. Ils ne peuvent pas rouvrir, sauf pour la vente à emporter. Une poignée d'établissements a choisi de tenter le coup. "Je pense qu'on va essayer de trouver un banc en essayant de ne pas être trop proche des autres gens", explique une cliente, qui vient d'acheter un verre à emporter dans un bar.

Le comptoir s'est déplacé sur le pas de la porte

Il n'est pas question d'entrer dans un bar ou de rester confiné devant. Mais au fil des heures et des verres, quelques petits groupes s'attardent parfois. Les bars servent sans accueillir les clients, le comptoir s'est déplacé sur le pas de la porte. Certains établissements ont plus de chance que d'autres. Un bar est situé juste à coté d'une place. Les clients emportent leur bière et profitent un peu du soleil sur la place.