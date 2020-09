Coronavirus : les bars et restaurants de Marseille baissent le rideau

Depuis le 28 septembre à 6 heures, les bars et restaurants sont fermés à Marseille et Aix-en Provence (Bouches-du-Rhône), suite aux décisions prises par le gouvernement pour ralentir la propagation du coronavirus. Une décision qui ne fait pas l’unanimité chez les commerçants et les clients.