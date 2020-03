Coronavirus : "Les autoroutes continuent à vouloir faire du chiffre", dénonce une conductrice de poids lourds

Alors que jusqu'ici les douches sur les aires d'autoroute étaient gratuites pour les routiers, les sociétés ont décidé de les facturer, dit-elle. De quoi dissuader ceux qui se posaient la question de travailler en temps de confinement.

"Les autoroutes continuent à vouloir faire du chiffre", a dénoncé sur franceinfo vendredi 20 mars Florence Garry, conductrice de poids lourds et dirigeante de la société FG Transports à Saint-Flour, près d’Albi (Tarn).

Alors que des mesures ont été prises pour rouvrir les aires d’autoroute afin de permettre aux conducteurs d’avoir accès à des espaces sanitaires et se restaurer, "on trouve les douches maintenant à 6 euros, Vinci par exemple les fait à 2 euros", s'est-elle indignée. Ce service est pourtant censé être gratuit pour les routiers.

Confrontée à l'incivisme, elle a décidé d'arrêter le travail

Par ailleurs, Florence Garry a affirmé n’avoir pas de matériel pour se protéger du coronavirus. "On nous dit qu’on va nous aider mais je n’ai pas de gel hydro-alcoolique, pas de gants, rien." Pire encore, elle a déploré le manque de civisme des personnes qui sont censées être confinées. "Je travaille essentiellement dans le Sud et j’ai vu, toute la semaine, des gens se promener en bord de mer ou faire du lèche-vitrines alors que tout est fermé !" Elle a affirmé avoir vu "des jeunes dans les stades en train de jouer au ballon".

Conséquence : la conductrice de poids lourds va arrêter le travail. "J’ai pris la décision de rentrer chez moi. On m’avait dit qu’il ne fallait pas s’inquiéter, que j’aurais le droit à une indemnité mais là ce n’est plus une question d’argent ! C’est une question de sécurité." Elle a le sentiment que "les gens ne changent pas leur comportement". "On met tout le monde en danger parce que des gens qui veulent qu’on roule ne nous respectent pas."