Coronavirus : les annonces de Jean Castex divisent la classe politique

Jean Castex a dévoilé les décisions du gouvernement concernant la gestion de l’épidémie de Covid-19 en France. Il a notamment annoncé qu’un troisième confinement ne serait pas mis en place. Secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel estime "qu’il n’y a rien du tout dans les annonces du gouvernement. (…) On ne voit pas comment on va empêcher la circulation du virus et des virus mutants dans les jours qui viennent."

Le gouvernement gagne du temps

Président UDI et député de Seine-Saint-Denis, Jean-Christophe Lagarde a lui aussi exprimé son analyse sur les décisions du gouvernement. Il considère que l’enjeu actuel reste "de gagner du temps pour qu’on puisse vacciner le maximum de personnes". Il pense également que le gouvernement gagne du temps "pour qu’on arrive le plus vers les beaux jours où il y aura moins de contaminations, car on sera plus dehors".